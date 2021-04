La prima fase selettiva si è svolta a scuola il 27 gennaio 2020. Quest’anno, a causa della particolare situazione socio-sanitaria che il Paese sta attraversando, la 28.esima edizione dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” si svolgerà in tre successive fasi: i “quarti di finale” online si sono svolti il 27 marzo 2021, le “semifinali” in un centinaio di sedi su tutto il territorio nazionale online o in presenza (come ciascuna sede avrà deciso) il 24 aprile e la finale nazionale a Milano, presso l’Università Bocconi, a giugno oppure a settembre se motivi di prudenza facessero preferire il rinvio a dopo l’estate. E’ prevista una fase ulteriore da svolgersi a Losanna.

I concorrenti sono suddivisi nelle consuete Categorie:

C1 per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado;

C2 per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria di II grado;

L1 per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado;

L2 per gli studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario;

GP “grande pubblico” riservato agli adulti, dal terzo anno di università … ai classici 99 anni di età.

I ragazzi del nostro Istituto Comprensivo che hanno preso parte alla manifestazione del 28 gennaio 2020 sono stati 52 per la categoria CE( Scuola primaria classi partecipanti 5A; 5B; 4A; 4B Lago Maggiore; 4B e 4C de Matthaeis) e 54 per la categoria C1 (scuola secondaria di primo grado prima e seconda media classi partecipanti tutte le prime e 2A 2C e 2D)

Si sono classificati per la categoria CE

Chiappini Federico (Lago Maggiore) Capati Stella (Lago Maggiore) Tallini Ester (De Matthaeis)

Si sono classificati per la categoria C1

Ricciotti Alessia ( 2 C ) Di Folca Giacomo (1 C) Hotoleanu Anthonj (2 A)

Sono stati selezionati 10 partecipanti per la categoria C1 che hanno perso parte ai “ Quarti di finale dei Campionati internazionali di giochi matematici “ che si sono svolti il 27 marzo 2020 . A questa ulteriore fase selettiva hanno partecipato 31000 ragazzi provenienti da tutta Italia e sono stati selezionati per la partecipazione ad un’ ulteriore fase di selezione di semifinale che si svolgerà il 24 aprile 2020 nel nostro istituto gli alunni

1 Cristini Alice ( 2 C ) (8 quesiti svolti)

2 Hotoleanu Anthonj (2 A) (4 quesiti svolti).

