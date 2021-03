A fianco delle misure di sostegno attivate dall’amministrazione Ottaviani, in favore delle categorie più svantaggiate, nel corso della attuale fase della pandemia, si aggiungono anche i gesti encomiabili delle donazioni da parte di privati che rimangono, per loro scelta, nell’anonimato e lontano dai riflettori mediatici.

Con grande generosità, un cittadino ha voluto fare dono al Comune di Frosinone di 15 Gift Card prepagate di vario taglio, per fare acquisti all’interno di un supermercato del capoluogo, per un importo complessivo di € 300,00, rivolte ai cittadini che, in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovino in situazione di difficoltà. All’Unità operativa dei servizi sociali, inoltre, sono state donate 13 Gift Card da utilizzare in un supermercato per un importo totale di € 390,00, da parte del personale della Polizia Locale di Frosinone, destinate sempre a famiglie investite dal disagio economico-sociale, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. I 28 voucher, di vario taglio, sono stati consegnati e conservati presso gli Uffici dei Servizi Sociali: saranno distribuiti ai cittadini residenti che faranno richiesta di aiuto economico e dietro valutazione dell’Assistente Sociale.

“In un momento di grande difficoltà per l’intero Paese – ha affermato il sindaco, Nicola Ottaviani – è encomiabile come tante persone portino avanti il valore della coesione sociale, tendendo una mano agli altri e dando il proprio contributo affinché siano rinsaldati i legami di appartenenza a una comunità sempre più forte e più solidale”.

