Frosinone, cinghiali di oltre un quintale girano in pieno centro.

“Continuano gli avvistamenti sul territorio del Comune di Frosinone di cinghiali liberamente a passeggio lungo le strade. Da circa dieci giorni, due grossi esemplari di oltre un quintale, girano minacciosi a ridosso delle abitazioni della strada di accesso al cimitero, nei pressi della Chiesa di Madonna della Neve e, cosa ancora più preoccupante e pericolosa, tra il Fosso Rio Cavariccio e la scuola elementare Livio De Carolis che ospita centinaia di bambini. E’ stato più volte richiesto da parte del nostro delegato alle problematiche ambientali, l’intervento “straordinario” sia di sua eccellenza il prefetto, massima autorità governativa della provincia, sia del sindaco Nicola Ottaviani, affinché gli stessi, in assenza di un intervento di chi è preposto a risolvere tali gravi problematiche, possano organizzare la cattura o l’abbattimento dei cinghiali, la cui carne potrà essere donata alla Caritas impegnata, soprattutto in questo periodo, ad assistere le tante famiglie in difficoltà economiche. Tutto questo, ovviamente, dovrà avvenire nel pieno rispetto dei piani di abbattimento faunistici territoriali già approvati da Regione e Provincia. Non aspettare tragici eventi prima di intervenire”. Lo comunica Anuu Lazio.

Redazione Digital