Frosinone, cinema sotto alle stelle maxi schermo alla villa comunale

Nuova edizione del “Cinema sotto le stelle” della Città di Frosinone che, dal 18 luglio al 4 agosto, tornerà alla Villa Comunale, organizzato da Arci in collaborazione con il Comune di Frosinone. “Teatro, musica, cinema: anche quest’anno, è ricchissima la programmazione culturale messa in campo dal Comune di Frosinone – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – È con grande entusiasmo che presentiamo l’edizione 2024 del Cinema sotto le stelle, appuntamento amatissimo dalla nostra comunità. Questo evento non solo offre a tutti l’opportunità di godere di film di qualità in un’atmosfera unica, ma rappresenta anche un momento di aggregazione e condivisione”.

“Dal 18 luglio al 4 agosto torna a grande richiesta il Cinema sotto le stelle presso la nostra meravigliosa Villa Comunale – ha aggiunto l’assessore alla cultura Simona Geralico – Un progetto molto amato dai nostri concittadini e fortemente voluto da me e dal nostro Sindaco Riccardo Mastrangeli. Insieme infatti abbiamo lavorato incessantemente per portare a casa il risultato. Lo scopo di questo tipo di manifestazione è quello di dare l’opportunità a tutti quei concittadini che restano in città durante l’estate, di poter vivere momenti di convivialità, in una location meravigliosa che fa da sfondo ad una programmazione cinematografica di alto livello, da contemplare sotto le stelle”.Questo l’elenco dei film in programmazione: 18 luglio, “Un mondo a parte”; 19 luglio, “One life”; 20 luglio, “The fall guy”; 21 luglio, “Il ragazzo e l’airone”; 22 luglio, “Civil war”; 23 luglio, “C’è ancora domani”; 24 luglio, “Romeo è Giulietta”; 25 luglio, “Io capitano”; 26 luglio, “Zamora”; 27 luglio, “Gloria”; 28 luglio, “If -Gli amici immaginari”; 29 luglio, “Il regno del pianeta delle scimmie”; 30 luglio, “Succede anche nelle migliori famiglie”; 31 luglio, “Fuga in Normandia”; 1 agosto, “Un altro Ferragosto”; 2 agosto, “Ghostbuster, minaccia glaciale”; 3 agosto, “Hit man, killer per caso”; 4 agosto, “Garfield, una missione gustosa”. Inizio proiezioni: ore 21,30. Ingresso: 3 euro. Prevendita a partire dalle 20.30 presso l’arena. Posti limitati.

