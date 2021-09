Torneranno a fare tappa a piazzale Vittorio Veneto, nel centro storico del capoluogo, venerdì 24 settembre, i partecipanti alla rievocazione della corsa ciclistica del XX settembre, Roma-Napoli-Roma. L’iniziativa non agonistica, organizzata dalla Nova Unione Velocipedistica Italiana, vedrà il passaggio e la sosta a Frosinone di circa 15 ciclisti, su mezzi dei primi anni del 900 e abbigliamento d’epoca. Presente un punto accoglienza messo a disposizione dall’assessorato al centro storico, coordinato da Rossella Testa. “Saremo onorati di accogliere i partecipanti a questa importante rievocazione storica – ha affermato l’assessore – che porta avanti, con ammirevole rispetto filologico, una gloriosa tradizione”.

I “velocipedisti” partiranno da Roma (museo storico dei bersaglieri di Porta Pia) alle ore 3.30 di venerdì 24 settembre; percorrendo la via Casilina, passeranno da viale Roma giungendo quindi in piazzale Vittorio Veneto intorno alle 8, per poi proseguire per corso della Repubblica e viale Napoli in direzione Ceprano-Cassino-Caserta, per un totale di 246 km. La gara celebra la presa di Porta Pia, avvenuta il 20 settembre 1870: tuttavia, dato il tracciato, presto assunse il nome di “Roma-Napoli-Roma”, divenendo una delle principali competizioni italiane del periodo e svolgendosi con continuità a partire dal 1902.

Redazione Frosinone