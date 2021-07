Un successo inaspettato di pubblico, nel rispetto delle norme anticovid19, ha reso Frosinone capitale della gentilezza e della bellezza per un giorno grazie all’intervento di Filippo Cannizzo di Venerdì 9 Luglio 2021, in occasione dell’iniziativa di presentazione del libro “Lacrime di gentilezza. Sulle tracce della bellezza per una (ri) generazione urbana” presso la Villa comunale di Frosinone.

L’iniziativa ha visto prendere la parola sull’attuale situazione dell’arte e della cultura da parte della professoressa Barbara Abbruzzesi, dell’EducAttrice Elena Valeri, del maestro Gennaro Del Prete, di Marco Maddalena, di Paolo Autunno, di Ignazio Mazzoli e di Stefano Pennacchi, prima dell’appassionante intervento del filosofo Filippo Cannizzo che ha emozionato e catturato i tantissimi presenti. Opere d’arte degli artisti contemporanei Fabiana Fioretti, Annalisa Lucarini, Il Disegnatore di Lune, Mario Bruni, Rita Terenzi, hanno fatto da cornice all’evento.

Filippo Cannizzo è un filosofo e ricercatore universitario. Ha insegnato a Bologna,Napoli, Roma e, dopo aver collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli. Tra i promotori dell’evento internazionale “The Economy of Francesco”,è stato tutor presso la “XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019” e ha coordinato le iniziative di ResiliArt Italy: Bellezza di Unesco. Cannizzo, promotore di una legge per la bellezza nel Bel Paese e ideatore del Festival di Filosofia in Ciociaria, è già autore del best seller “Briciole di Bellezza.Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese”, per il quale ha ricevuto il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018, il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019, ed è “EU AmbassadorBeauty&Gentletude” 2021.

Da Frosinone, capitale della bellezza per un giorno, grazie alle proposte del filosofo Filippo Cannizzo, è partito un percorso di cambiamento all’insegna del benessere collettivo e delle persone, della tutela e della valorizzazione della cultura, del miglioramento della qualità della vita fondata sulla bellezza e la sua salvaguardia, bellezza intesa come fonte di lavoro, sviluppo economico, rivalutazione della vita nei comuni del Bel Paese. Verso la rivoluzione della gentilezza e della bellezza, da Frosinone in tutta Italia.

Redazione Digital