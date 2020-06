“Ho scritto al direttore generale dell’azienda ASL di Frosinone per evidenziarle gli innumerevoli disagi che stanno patendo i cittadini a seguito della decisione di far effettuare le prenotazioni per i prelievi tramite numero verde regionale – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Preg.ma Dottoressa, richiamo con la presente la Sua cortese attenzione sulla tematica in oggetto. Come le drammatiche vicende legate al Covid 19, hanno imposto, nella gestione sanitaria in provincia di Frosinone, una vera e propria rivoluzione, dal punto di vista dei servizi offerti all’utenza. Se tale impostazione era assolutamente giustificata fino a qualche tempo fa, durante l’emergenza, oggi, con la ripresa di tante attività ordinarie, risulta incomprensibile oltre che inaccettabile. Faccio esplicito riferimento alle prenotazioni per i prelievi. Tale decisione se era giustificata prima per l’emergenza Covid-19, ora costituisce una ingiusta penalizzazione per l’utenza ed in particolare per quelle persone che hanno patologie gravi e che sono costrette a fare terapie anticoagulanti, che hanno necessità di effettuare prelievi rapidi, senza eccessive difficoltà.Nel momento in cui, da più parti, si denuncia l’eccessiva burocratizzazione della cosa pubblica e si invocano sacrosante semplificazioni, la ASL ha deciso, inspiegabilmente, di complicare ulteriormente una attività, di fatto, estremamente semplice, come quella di un banale prelievo. Da ultimo, circostanza veramente paradossale, non è stato messo a disposizione un numero telefonico locale, ma bisogna passare addirittura tramite il Recup regionale, già oberato di suo per le normali prenotazioni sanitarie e che, notoriamente, non è un esempio di grandissima velocità e tempestività, nel rilasciare tempi di fissazioni di visite e/o esami diagnostici. Quindi si creano, inspiegabilmente, difficoltà ad altre difficoltà pregresse.Credo quindi che la decisione assunta dalla ASL, di prenotare i prelievi tramite numero verde, sia una determinazione assolutamente di rivedere e consentire ai cittadini di poter effettuare, questo importante servizio, senza ulteriori complicazioni, così come accadeva fino a qualche mese fa. Il tutto, ovviamente, in rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme anticontagio, quindi con i necessari DPI, distanziamento e ogni altro accorgimento utile”.

Redazione Digital