Frosinone, cani in città cultura cinofila a tutela degli amici a 4 zampe

Si è svolta in via Sacra Famiglia la nuova tappa di “Cani in città – Cultura cinofila”, iniziativa dedicata alla promozione di una corretta convivenza tra cittadini e cani negli spazi urbani. L’evento ha attirato numerosi visitatori, tra famiglie, proprietari di cani e cittadini interessati, confermandosi un importante momento di informazione, dialogo e sensibilizzazione. Presso il gazebo informativo, Marco Colasanti, Maurizio Saccone istruttori cinofili OPES, hanno affrontato temi fondamentali legati alla gestione responsabile del cane in contesto urbano: dalle regole di comportamento e convivenza civile, al rispetto delle normative vigenti, fino all’importanza dell’educazione e del benessere dell’animale come parte integrante della comunità. L’iniziativa ha offerto uno spazio di confronto costruttivo tra cittadini, appassionati e professionisti del settore, promuovendo una cultura cinofila fondata su rispetto reciproco, responsabilità e consapevolezza. “Il progetto Cani in città vuole creare una società più attenta ai bisogni degli animali e più preparata ad accoglierli negli spazi pubblici – ha affermato Marco Colasanti – Ogni incontro è un passo verso una città in cui persone e cani possano vivere insieme in armonia”. Il progetto proseguirà nei prossimi gioni con nuove tappe e appuntamenti informativi sul territorio, continuando il percorso di educazione e sensibilizzazione rivolto a cittadini, proprietari e amministrazioni locali.

Redazione Digital