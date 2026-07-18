Frosinone, candidatura a sindaco di Angelo Pizzutelli ecco la coalizione

“Il Partito Democratico di Frosinone conferma il percorso di confronto già avviato con tutte le forze del centrosinistra in vista delle elezioni comunali del 2027. Al tavolo di mercoledì 15 hanno preso parte, oltre al PD, anche Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Possibile e Partito Socialista, con l’obiettivo di costruire una proposta condivisa per la città. Prendiamo atto della proposta del Psi, una posizione che rispettiamo e che rappresenta un contributo importante al confronto in atto. La nostra impostazione, però, rimane diversa: riteniamo che il percorso debba passare per il disegno del programma comune e per l’individuazione della figura più autorevole da mettere al servizio della città, senza pregiudiziali e attraverso una decisione condivisa da tutta la coalizione. Per questo confermiamo la disponibilità alla candidatura a sindaco del capogruppo consiliare Angelo Pizzutelli, come proposta del Partito Democratico al tavolo del centrosinistra, con spirito unitario e senza pretesa di imporre alcuna soluzione. Qualora emergessero più candidature, il Partito Democratico evidenzia inoltre la propria disponibilità a ricorrere anche alle primarie di coalizione, quale strumento democratico per individuare il candidato sindaco. L’obiettivo resta quello di costruire un centrosinistra unito, aperto alle realtà civiche, considerando tutte le forze che si oppongono all’amministrazione di destra, per una coalizione capace di offrire a Frosinone un progetto credibile di rinascita e rilancio e una guida autorevole“.

Redazione Digital