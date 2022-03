Frosinone, campo largo della sinistra per governare con Memmo Marzi sindaco

“La costruzione del Campo Largo a sostegno della candidatura di Domenico Marzi si consolida ogni giorno di più. Le importanti adesioni di Demos e Articolo 1, la convinta presa di posizione di Stefano Pizzutelli con Frosinone in Comune e, ultima in ordine temporale, l’adesione della Piattaforma Civica – che ringraziamo per lo straordinario lavoro di costruzione per aggregare forze politiche e civiche – che vede al proprio interno anche Europa Verde e Italia Viva, mettono basi importanti per una coalizione forte, plurale e inclusiva. C’è un entusiasmo crescente, si compatta il centrosinistra aperto al civismo. È percepibile in città una grande voglia di cambiamento. L’obiettivo è tornare al governo del capoluogo con Domenico Marzi sindaco. Lavoro di qualità, giovani, donne, ambiente, tutela dei più deboli, rinnovamento urbano. Da questi punti stiamo costruendo l’impalcatura programmatica del nostro progetto: non una somma di sigle, ma una coalizione fondata su una visione comune della società per il rilancio di Frosinone. Siamo convinti che già nei prossimi giorni riceveremo altre adesioni. Il campo largo è realtà”. Lo comunicano Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone e Francesco De Angelis, leader di Pensare democratico.

Redazione Frosinone