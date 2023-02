Frosinone, cambia la viabilità scatta nuovo divieto di circolazione 

Il 26 febbraio, come da calendario dell’amministrazione, si terrà la domenica ecologica dalle 8 alle 18, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. La prossima domenica ecologica si terrà il 26 marzo. “Il Comune di Frosinone intende continuare a promuovere comportamenti virtuosi, a favore dell’ecosistema e della qualità della vita di tutti noi – ha affermato ha affermato Riccardo Mastrangeli – Fra gli obiettivi dell’amministrazione, ricoprono particolare importanza la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, tenuto conto che costituiscono due elementi indispensabili all’incremento del sistema socioeconomico. Nel corso della domenica ecologica, all’interno dell’area interdetta al traffico veicolare – ha concluso il sindaco Mastrangeli – sarà possibile partecipare anche alla StraCamminando, la corsa podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati dell’attività sportiva e soprattutto alle famiglie”. Organizzata dall’Atletica Frosinone e dall’ente di promozione sportiva OPES Italia, con il patrocinio del Comune di Frosinone, l’iniziativa si avvale della collaborazione dell’assessorato all’Ambiente coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia e ha il sostegno di diverse realtà del mondo produttivo frusinate. “La StraCamminando – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – costituirà una occasione importante e piacevole per unire i benefici dello sport e a quelli della socialità, agendo concretamente, inoltre, a favore dell’ecosistema. Sui temi ambientali l’attenzione va mantenuta sempre alta, affinché la nostra città sia sempre più bella, pulita, efficiente”. “Domenica la città potrà vivere un’altra giornata all’insegna dello sport e dell’aggregazione – ha aggiunto il consigliere delegato allo sport, Francesco Pallone – Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla StraCamminando: il percorso con cui cimentarsi è di 4.5 km; l’iscrizione è gratuita ed è previsto un gadget per tutti i partecipanti. La partenza dal Parco Matusa è fissata per le ore 10.30”. Il percorso includerà quindi piazza Martiri di Valle Rotonda, Via Mola Vecchia, Via Ciamarra, Via Marittima, Via Aldo Moro, Via M.T.Cicerone, Via G.De Matthaeis, Via Landolfi, Via Adige, Via Po, Via Aldo Moro, Piazza Martiri di Valle Rotonda e Parco Matusa. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.atleticafrosinone.it oppure presso il Parco Matusa, domenica dalle ore 8.30 alle ore 9.45. I pettorali potranno essere ritirati sabato 25 febbraio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o il giorno della gara fino a 30 minuti prima della partenza. Gli interventi programmatici per la limitazione del traffico veicolare avverranno nell’area urbana circoscritta dalle seguenti strade: da via Tiburtina, piazza Madonna della Neve, via Madonna della Neve, via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con via Madonna della Neve), viale Volsci, via Simoncelli, via Vado del Tufo, viale Europa, via Marittima (da incrocio viale Europa), via Puccini, via Pasta, via Pier Luigi da Palestrina, via san Giuliano, via Vivaldi, via Verdi (da incrocio via Vivaldi), viale America Latina, via Marconi, via Fosse Ardeatine, via san Gerardo (senso unico in discesa), via don Buttarazzi, via Ferrarelli (da incrocio via don Buttarazzi), via Caio Mario, via Maria (da incrocio via Caio Mario) fino all’incrocio con via Tiburtina; limitatamente al tratto stradale di via Sacra Famiglia, uscita obbligata su via Pasta (sottopasso ferroviario); limitatamente a via Mascagni, è vietato il transito sul tratto di piazza Pertini e di via Monteverdi in direzione piazza Kambo. Su tali strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l’accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina area destinata a parcheggio (da cui sarà quindi possibile recarsi presso le varie zone del centro urbano mediante i servizi di trasporto pubblico), come piazza Salvo D’Acquisto, piazza Falcone e Borsellino (antistante la villa comunale), piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura, in via Vado del Tufo). Le domeniche ecologiche prevedono, dunque, il divieto di circolazione nell’area urbana indicata per tutti i veicoli a uso privato, e divieto di circolazione sulla fascia urbana di via Volsci dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Si ricorda che le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli elettrici e ibridi; quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell’aria; a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal corpo di Polizia locale.

Redazione Frosinone