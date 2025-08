Frosinone, cambia la viabilità nuovo asfalto sulla strada dei piloni

Dalle 6 del mattino di martedì 5 agosto, fino alle 18 di mercoledì 6 agosto, tramite ordinanza della Polizia locale, è stata istituita la circolazione a senso unico in Via Alcide De Gasperi con direzione di marcia Piazza VI Dicembre – Largo Sant’Antonio (nel tratto compreso tra Piazza VI Dicembre e la rampa di accesso al parcheggio multipiano). In vigore, inoltre, l’obbligo di circolazione su Via Fosse Ardeatine per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti da largo Sant’Antonio e diretti a Piazza VI Dicembre. Il provvedimento di regolamentazione della circolazione si è reso necessario per in considerazione dei lavori di bitumatura in Via Alcide De Gasperi, in corrispondenza dell’area dei Piloni.

Redazione Digital