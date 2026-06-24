Frosinone, cambia la viabilità ecco la nuova rotatoria

Sono stati completati gli interventi di riasfaltatura della rotatoria di via Selva Piana, nell’ambito del più ampio programma di manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria cittadina promosso dall’Amministrazione comunale di Frosinone. L’opera si inserisce nel piano di interventi finalizzati ad aumentare i livelli di sicurezza stradale, migliorare la percorribilità delle arterie urbane e garantire condizioni più efficienti per automobilisti, motociclisti e pedoni. “Continua con determinazione il lavoro dell’Amministrazione per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade cittadine – ha affermato Riccardo Mastrangeli –. La rotatoria di via Selva Piana rappresenta un nodo importante della viabilità locale e il completamento della riasfaltatura consentirà di migliorare il comfort di guida e, soprattutto, la sicurezza degli utenti della strada. Stiamo portando avanti un programma organico di interventi che interessa diversi quartieri della città, con l’obiettivo di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e di rendere Frosinone sempre più moderna, efficiente e vivibile”. “L’intervento realizzato a via Selva Piana rientra nelle attività di manutenzione pianificate dall’assessorato – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi –. Attraverso un costante monitoraggio delle condizioni del manto stradale, stiamo intervenendo nei punti che necessitano di maggiore attenzione, privilegiando le aree caratterizzate da un elevato flusso di traffico. Il nostro impegno proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori lavori su altre strade cittadine, nell’ottica di garantire una rete viaria più sicura ed efficiente”. L’Amministrazione comunale prosegue, quindi, con il programma di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture cittadine, investendo risorse e progettualità per migliorare la qualità della mobilità urbana e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Redazione Digital