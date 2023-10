Frosinone, cambia la viabilità divieto di circolazione lavori di manutenzione

Il prossimo 16 ottobre, a causa dello svolgimento di lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie in Corso della Repubblica, è stato istituito il divieto di sosta, ambo i lati, dalle ore 8 fino al termine dei lavori, in Corso della Repubblica dal civico 52 fino a intersezione Via Fratelli Bragaglia, oltre al divieto di circolazione, per tutti i veicoli, dalle ore 9 fino al termine dei lavori in Corso della Repubblica da intersezione Via de Gasperi fino a intersezione Via Fratelli Bragaglia.

Redazione Frosinone