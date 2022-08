Frosinone, Calenda scarica Vicano “Non lo conosco non è di Azione non lo sento da mesi”

A seguito del video pubblicato in queste ore dal quotidiano “Il Foglio “che ha portato alle dimissioni Albino Ruberti, capo gabinetto del sindaco di Roma e prima ancora del presidente della Regione Lazio, Carlo Calenda scarica Mauro Vicano, ex esponente del Partito democratico. “Questo Vicano non è di Azione – ha affermato Calenda – Sostenuto come candidato indipendente a Frosinone e non lo sento da mesi”.

Redazione Digital