Frosinone, Buschini vuole opposizione severa e propositiva “Al ballottaggio contro ogni pronostico”

“Grazie Memmo, grazie per averci messo anima e cuore in questa campagna elettorale sicuramente non facile. Il tuo, come ho sempre dichiarato in queste settimane, è stato un gesto d’amore verso la tua e la nostra città – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Siamo arrivati al ballottaggio contro ogni pronostico con il centrodestra che affermava che avrebbe agguantato la vittoria al primo turno. Così non è stato. Caro Memmo grazie alla tua generosità e di tutti quelli tra candidati e candidate, coordinatori di liste, volontari e semplici sostenitori, abbiamo mosso i primi passi del campo largo. Continuiamo così senza sosta. Ripartiamo da questo importante e bel patrimonio politico e umano che è uscito fuori da questa avventura entusiasmante. La nostra opposizione in consiglio comunale sarà attenta, severa e propositiva per il solo interesse della città. Un grazie particolare a chi ci ha messo cuore ed anima fino all’ultimo istante”.

Redazione Digital