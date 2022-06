Frosinone, Buschini ringrazia tutti i candidati della coalizione di Marzi

“Il partito democratico primo partito della città di Frosinone ed il Campo Largo al ballottaggio con Domenico Marzi – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Non si poteva sperare in un risultato migliore, frutto dell’unità, del progetto politico ed amministrativo e del prestigio di Memmo. Un grazie forte e sentito a tutte le candidate ed i candidati, agli animatori delle nostre liste, ai tanti volontari che non hanno mollato un istante.

“Ieri durante lo spoglio delle schede, mentre arrivavano i dati cresceva un entusiasmo che non ricordo da tempo, sfociato in gioia all’arrivo di Memmo al comitato – ha aggiunto Buschini – Ora con ancora più forza e determinazione tutti in campo in questi 15 giorni, la vittoria è ad un passo”.

Redazione Digital