Frosinone, Buschini plaude al Movimento 5 stelle “Importante sostegno a Marzi”

“Il sostegno del Movimento 5 stelle alla candidatura di Domenico Marzi a sindaco di Frosinone è un elemento importante perché completa la costruzione di una colazione ampia, fondata sui programmi e soprattutto innovativa per l’approccio che sta avendo ai temi della città, nel solco di quanto abbiamo costruito in Regione negli ultimi anni – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Nell’idea fondante della coalizione progressista c’è una Frosinone vivibile, attenta alla qualità dei servizi, alla sostenibilità, alla corretta e moderna gestione dei rifiuti. Un grazie dunque a tutti coloro che si stanno impegnando in questo percorso, alle candidare ed ai candidati che stanno iniziando a parlare con i cittadini e che possono constatare di persona la forza e la credibilità di Memmo nella città di Frosinone”.

Redazione Digital