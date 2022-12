Frosinone, Buschini è il nuovo presidente dell’Egato più di 60 voti a favore

“Auguri di buon lavoro a Mauro Buschini, eletto questa mattina presidente dell’Egato, l’Ente di governo degli ambiti territoriali ottimali e deputato al ciclo di rifiuti della provincia di Frosinone – ha affermato il presidente Consorzio Sviluppo Lazio, Francesco De Angelis – Si tratta di un riconoscimento importante al lavoro svolto in questi anni da Mauro, soprattutto per il ruolo ricoperto in passato da assessore regionale con delega all’Ambiente ed ai Rifiuti e che gli ha consentito di capitalizzare un’esperienza sostanziale nell’ambito delle tematiche di cui da oggi si dovrà occupare in prima persona. Per lui una nuova esperienza, in un ruolo complesso e determinante per il territorio della provincia di Frosinone, che sono certo svolgerà con passione, determinazione e grande capacità. Lo ringrazio per l’ottimo lavoro svolto in questi anni al Consiglio regionale del Lazio, sempre al servizio delle persone e dei territori, con un’attenzione particolare alla loro promozione ed al loro sviluppo e tenendo in considerazione le diverse vocazioni ed inclinazioni, per una crescita dei singoli Comuni in un contesto più ampio sia provinciale che regionale. Rivolgo i miei personali auguri anche al consiglio di amministrazione, eletto contestualmente questa mattina e che nei prossimi anni lavorerà al fianco di Mauro Buschini. Un consiglio qualificato e che saprà operare al meglio nell’interesse esclusivo del territorio. Buon lavoro a Giovanni Betta, a Piergiorgio Gentile, a Simona Girolami e ad Alessia Santoro”.

“Complimenti a Mauro Buschini che è stato eletto con 63 voti a favore, pari al 61,58%, presidente dell’Egato – ha aggiunto il consigliere regionale Sara Battisti – Sono sicura che saprà mettere al servizio della nostra provincia, quanto già fatto nel suo mandato da Assessore all’ambiente e al ciclo dei rifiuti. Un grande in bocca al lupo, Mauro”.

Redazione Digital