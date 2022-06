Frosinone, Buschini chiede di votare Marzi “Il capoluogo deve svoltare”

“La candidatura di Domenico Marzi a sindaco di Frosinone è un vero atto d’amore verso la città – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – In queste settimane di campagna elettorale, Marzi, ha dimostrato alla gente, nel corso dei numerosi incontri che hanno toccato tutti i quartieri, di avere una visione completa dei problemi che si devono affrontare nell’immediato e non solo, di quanto si può fare attraverso progettazioni mirate e concrete. Con lui al governo, già sindaco di Frosinone per due consiliature, la città è cresciuta sotto tutti i punti di vista, dal Sociale, all’Istruzione, all’Urbanistica e ai Lavori pubblici. Così non è stato in questi ultimi dieci anni di governo di Centrodestra. Non ci vuole molto per capire che Frosinone, Capoluogo di provincia, ha perso la sua centralità. Una città fantasma che non ha più nulla da offrire, ai giovani, alle famiglie, agli anziani. E’ arrivato il momento di dare una svolta a questo stallo. Di affidare il governo della città ad una persona competente, capace e preparata. Questa persona è Domenico Marzi”.

Redazione Digital