Frosinone, brindisi in sicurezza ecco tutto il programma

A Frosinone, prosegue il calendario di iniziative organizzate in occasione delle festività, nel rispetto delle misure sanitarie di sicurezza.

Il programma, patrocinato dal Municipio (con gli assessorati al centro storico e alle attività economiche e produttive, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia), prevede, per giovedì 30 dicembre alle ore 19,00, presso la Cattedrale di S. Maria Assunta, il concerto di Natale del gruppo musicale “Believe Christian Music Group”. Domenica 2 gennaio, dalle ore 15,30 alle 18,30, spazio al consueto “Brindisi dal Campanile”, per dare il benvenuto, sotto i migliori auspici, continuando la tradizione di apertura alla cittadinanza, al nuovo anno da parte dell’amministrazione Ottaviani. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con la Pro Loco di Frosinone, con l’ausilio dei servizi e degli uffici comunali.

Redazione Frosinone