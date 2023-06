Frosinone, botteghe storiche ecco la consegna delle onorificenze

Si terrà domenica 11 giugno alle 18 la cerimonia di consegna delle onorificenze riservate ai titolari degli esercizi commerciali del capoluogo in attività da almeno 40 anni.

L’iniziativa, realizzata dall’assessorato al commercio coordinato da Valentina Sementilli su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, sarà ospitata all’interno dell’auditorium Paris del Conservatorio di Frosinone, in viale Michelangelo. L’istituzione del bando ha fatto seguito all’ordine del giorno approvato dalla III Commissione Consiliare. Nel corso della cerimonia, saranno premiati i seguenti esercizi commerciali: Profumeria Sampaoli; Bar Chiappini; Agenzia Marcoccia – Marcoccia Multiservizi; Lepintours; Alimentari Giovanna Grande; Farmacia Centrale Dottoressa Debora Bigoni; Musical Coggi di Alessandra Trementozzi; Scaccia Graziella S.N.C. di Calabrese Marco & C.; Casa Musicale Vicini di Patrizia Vicini; Ditta Apponi Stefano; Ditta Coppotelli Giuseppe di Coppotelli Pier Luigi; Bonelli Pietro; Macciomei S.A.S. di Domenico Macciomei; Alimentari Testa Simonetta; Enoteca Celani A.R.L. soc. coop.; Alessandro Terriaca Profumeria; Leone Shoes; Mario Jeans; SACAR S.p.A.; Savone Davide; Ceccarelli Antonietta; D’Itri Eredi SRL; Scaccia Beniamino; Isaia; Sodani group SRLS; Alimentari Quattrociocchi; Calderari Sports; Edicola Boccardi Alfonsina; Ceccarelli Andrea; Ditta Casinelli Antonio Bruno; D’Agostini Patrizia; Antica Caffetteria dal 1974; Grossimpianti S.r.l.; Iacoboni Roberto; De Vellis Servizi Globali SRL; Bar Pica SAS di Pica Silverio & C.; Montini 1848 SAS; Mastronardi Gerardo Carrozzeria Multiservice; Bar Ricci; Caffè Casilina; Magale Alberto; Rabbia Valter; Farmacia Mastrangeli S.N.C.; Luigi Neglia; Caffè Minotti; Cironi Carni SRL; Officina Di Maulo Pietrino; Terrinone Antonio; Autocarrozzeria L.F.A.D. di D’Aversa Maurizio; Memmina/ Gruppo Crispino SRL; Centro Copie Bortone 2.0 SRL; Hotel Testani- Ristorante La Trattoria; Paniccia Sonia; Arduini Gioielli; Service Cento SRL; Maritato Francesco; Brogi Abbigliamento.

“Il bando promosso dal Comune di Frosinone, su indirizzo del sindaco Mastrangeli – ha affermato l’assessore Valentina Sementilli – ha riscosso grande successo. La partecipazione di tanti esercenti è motivo di orgoglio e soddisfazione, ed è una testimonianza della rilevanza del tessuto commerciale della città, del quale fanno parte imprese storiche che, da quasi mezzo secolo, contribuiscono fattivamente alla crescita e allo sviluppo, non solo in termini economici, del nostro capoluogo. Ogni attività costituisce anche un patrimonio di esperienze e una visione imprenditoriale in grado di trasmettere il proprio bagaglio di valori alle generazioni successive. Un ringraziamento particolare – ha concluso l’assessore Sementilli – va rivolto alla III commissione consiliare, presieduta dal consigliere Corrado Renzi. L’amministrazione proseguirà nel percorso intrapreso, attuando ogni iniziativa per valorizzare e per sostenere il comparto delle attività produttive del capoluogo”.

Redazione Frosinone