Frosinone, boom richieste appartamenti Villa comunale e Le Querce mercato in crescita

Si è svolta a Frosinone la conferenza del Gruppo Tecnocasa sul mercato immobiliare e creditizio. Tra i relatori Gianni Roscioli, Consulente Gruppo Tecnocasa, Roberto Valente, Affiliato Tecnocasa, Giuliano Paglia, Affiliato Tecnocasa, Vincenzo Valente, Affiliato Tecnocasa Immobili per l’Impresa, Stefano Cellitti, Consulente Senior Kìron Partner SpA.

Il mercato immobiliare di Frosinone registra una crescita moderata ma significativa nel primo semestre del 2025, la domanda – afferma Gianni Roscioli, Consulente Gruppo Tecnocasa – si concentra prevalentemente sull’acquisto della prima casa, che rappresenta circa il 75% delle compravendite, un dato leggermente superiore alla media nazionale del 72%. Sul fronte dei prezzi, in città nella prima parte dell’anno i valori delle case hanno messo a segno un aumento dello 0,9%.

Per quanto riguarda di mercato delle locazioni, registriamo una crescita in cui studenti e fuori sede sono protagonisti. Il mercato degli affitti è sostenuto da una domanda vivace, alimentata da residenti in cerca di nuove soluzioni abitative e da studenti del Conservatorio di Frosinone, eccellenza culturale della città. Gli investitori guardano con interesse ai monolocali, acquistabili attorno ai 50.000 € e affittabili fino a 500 € al mese.

Residence Le Querce. Tra le zone più dinamiche spicca il Residence Le Querce, apprezzato da professionisti per la vicinanza alla Villa Comunale e ai servizi di via Aldo Moro. Gli appartamenti, costruiti negli anni 2000, si vendono a prezzi medi tra 2.500 e 2.800 €/mq, con metrature che variano da 75–80 mq fino a 140 mq, spesso corredati da box auto e ampi spazi esterni.

Villa Comunale e via Marco Tullio Cicerone. Anche l’area attorno alla Villa Comunale mostra una crescita costante. In via Marco Tullio Cicerone, gli immobili degli anni ’90 si attestano tra 1.500 e 1.800 €/mq, mentre le nuove costruzioni nei pressi della villa e delle principali arterie cittadine raggiungono i 3.500 €/mq. La zona è molto ambita per la qualità della vita, la presenza di spazi verdi e l’ottima dotazione di servizi.

Quartiere Cavoni. Nel quartiere Cavoni, ben servito da supermercati, ospedale e tribunale, prevale l’edilizia convenzionata e popolare, con prezzi medi tra 1.400 e 1.600 €/mq. Tuttavia, nelle aree limitrofe stanno sorgendo nuove villette a schiera e ville, con quotazioni tra 2.000 e 2.200 €/mq.

Zona Stazione. L’area intorno alla stazione ferroviaria è in piena trasformazione. I prezzi, ancora contenuti (circa 1.000 €/mq), potrebbero aumentare grazie ai progetti di riqualificazione in corso, rendendola una zona interessante per investimenti. Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. Nella parte bassa della città si stanno sviluppando percorsi pedonali e ciclabili lungo il fiume, migliorando la vivibilità urbana. I collegamenti tra Frosinone Alta e Bassa sono stati potenziati con l’introduzione di bus elettrici e dell’ascensore inclinato.

Centro storico e Largo Turriziani. Nel cuore antico della città, in particolare nella zona dei Piloni, prosegue la riqualificazione con l’apertura di nuove attività commerciali. I prezzi si mantengono accessibili, tra 1.200 e 1.400 €/mq, rendendo il centro storico una valida opzione per chi cerca il fascino del passato. In Largo Turriziani, la riqualificazione della piazza ha rivitalizzato la zona alta, favorendo eventi e aumentando l’attrattività per cittadini e visitatori.

Gli interventi urbanistici e infrastrutturali in corso alimentano aspettative positive per una ripresa delle quotazioni e un aumento delle compravendite, come ad esempio la futura realizzazione della stazione TAV a Ferentino.

