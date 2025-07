Frosinone, boom di spettatori ecco il Festival dei Conservatori

Cresce l’attesa per conoscere i vincitori dell’undicesima edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica – Città di Frosinone, presentata come di consueto da Mary Segneri con Paolo Colasanti al prefestival. A piazza Turriziani, da giovedì 24 luglio, si entrerà ufficialmente nella settimana finale della manifestazione, con ancora tanti ospiti d’eccezione. L’evento è organizzato dal Comune, fortemente voluto dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati al centro storico (Rossella Testa) e cultura e turismo (Simona Geralico), in sinergia con il conservatorio “Refice”, ed è sostenuto da Banca Popolare del Cassinate (main partner), gruppo Turriziani petroli, Otovision, Ignarra motors, Ica, oltre che dalla Provincia di Frosinone. Giovedì, dalle 21.30, si sfideranno Ojjazzistica Varia quartet (Bologna), Roberta Vellucci (Salerno), Complessi (Monopoli), Officine Meridionali (Campobasso) e Motus Animae (Roma). La classifica della competizione, al momento, vede dominare Dryad Sestet (Roma), con Chiamami_gian (Benevento) e Martino (Frosinone) rispettivamente al secondo e terzo posto. Seguono IBuca (Pescara), Gabriele Amendola (Salerno), Head Rush (Pescara), Polyfenus (Bologna), Rats On Cocaine (Fermo) e Norma (Fermo). Venerdì 25 è in programma la semifinale, domenica l’attesissima finale. Per quanto riguarda la sezione ospiti, giovedì 24 luglio sarà la volta di Daniele Mignardi, titolare dell’omonima struttura di comunicazione integrata e promozione radiotelevisiva. Lunghissima e di successo la sua esperienza nel settore dello spettacolo e della musica. Il professionista, ciociaro doc, è inoltre docente universitario, promoter, produttore e giornalista. Venerdì 25 luglio salirà con Mary, sul palco di piazza Turriziani, Samuel Peron, volto noto e amatissimo di “Ballando con le Stelle”. La sua presenza costante nello show lo ha reso un punto di riferimento per i concorrenti vip e per il pubblico a casa, con tanto di vittoria nell’edizione 2007. Peron ha inoltre avuto successo in teatro, recitando in spettacoli come “La febbre del sabato sera” e “Tango d’amore”. La sua versatilità è evidente anche nella sua partecipazione a programmi televisivi di diversi generi, da “Il Cantante Mascherato” a “Buongiorno Benessere”. Nella finalissima di domenica 27, invece, sarà presidente di giuria e ospite di Mary il maestro Adriano Pennino, musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra. Lunga e proficua la sua collaborazione con Gino Paoli e Pino Daniele, ma anche con Ornella Vanoni, Giorgia, Anna Tatangelo, Gianluca Grignani, Franco Califano, Gianni Morandi, Renato Zero e Gigi D’Alessio, solo per menzionarne alcuni. Ha partecipato a X Factor come vocal coach e ad Amici in qualità di giudice delle sfide. Ospite d’eccezione anche Riccardo Vitanza, fondatore e direttore dell’agenzia Parole e dintorni, da anni al fianco dei più grandi nomi del mondo della musica, dai nuovi talenti emergenti fino agli artisti più affermati.

Redazione Digital