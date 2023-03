Frosinone, bollette luce e gas alle stelle aiuti alle famiglie in difficoltà

In arrivo l’erogazione di aiuti economici (bonus energia) in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno residenti, iscritti nell’anagrafe dei Comuni del Distretto Sociale B di cui Frosinone è capofila. Lo comunica l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Fabio Tagliaferri. I contributi, provenienti dal fondo regionale per il rincaro energia, saranno pari a 150 euro una tantum per ciascuna famiglia. La pubblicazione dell’Avviso, rivolto ai cittadini richiedenti la misura di aiuto economico finalizzata a far fronte al rincaro dei costi per l’energia elettrica, è prevista entro il mese di aprile 2023. Il preavviso di pubblicazione ha la finalità esclusiva di consentire ai soggetti potenzialmente interessati di partecipare all’iniziativa attivando tutte le azioni propedeutiche alla presentazione telematica dell’istanza. Così facendo, dunque, si invitano i potenziali destinatari a dotarsi per tempo dei seguenti strumenti e documenti necessari: SPID ovvero l’identità digitale del richiedente/intestatario dell’utenza elettrica (in alternativa, sarà possibile accedere alla piattaforma informatizzata, attraverso cui sarà gestita la domanda, indicando numero di telefono mobile e indirizzo mail del richiedente intestatario dell’utenza); attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità il cui valore non sia superiore ad euro 25.000,00; bollette dell’utenza elettrica riferite al 4° trimestre dell’anno 2022, complete di tutte le pagine; fotocopia del documento di identità (da allegare obbligatoriamente per i soli casi di accesso in piattaforma senza SPID). Si ricorda che i requisiti per accedere al contributo sono i seguenti: essere residenti iscritti nell’anagrafe del Comune di Frosinone; essere intestatari di un’utenza di energia elettrica; essere in possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente il cui valore non sia superiore ad euro 25.000,00. Contatti Distretto Sociale B di Frosinone (Ufficio di Piano): Francesca Fiorella (0775.2656453) e Roberto Redolfi (0775.2656207); info@distrettosocialefrosinone.it.

Redazione Digital