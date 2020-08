Il ministero della Salute ha posto per oggi dodici città in bollino rosso per il rischio caldo: Frosinone, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Pescara, Campobasso e Palermo. Il capoluogo ciociaro da diversi giorni è nella morsa del caldo con temperature che sfiorano i 50 gradi.

Redazione Digital