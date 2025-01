Frosinone, blitz della Polizia nella parte bassa del capoluogo

Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio interforze nella parte bassa del capoluogo ciociaro, zona interessata dall’Ordinanza Prefettizia emessa il 20 gennaio u.s. ai sensi dell’art. 2 T.U.L.P.S. Il Questore di Frosinone ha infatti disposto nella giornata di ieri un servizio interforze di controllo del territorio, a cui hanno preso parte operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Frosinone. Nel corso dei controlli, che hanno principalmente riguardato il quartiere “scalo”, sono state denunciate due persone, uno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed un altro per inottemperanza all’ordine di allontanamento dell’autorità. Il primo è stato trovato in possesso di 8 grammi di Hashish, suddivise in 8 dosi pronte per lo spaccio; ebbene, nonostante la sostanza stupefacente fosse stata messa sottovuoto per renderla inodore, il cane “GINGO” dei Cinofili della Guardia di Finanza, con il suo infallibile fiuto, è riuscito ad individuarla. Il secondo è stato denunciato poiché inottemperante all’ordine di allontanamento dalla c.d. “zona rossa”, intimatogli lo scorso 20 gennaio. Nella circostanza, tale soggetto, interessato da specifici precedenti di polizia, è stato nuovamente intercettato nella zona delimitata dall’Ordinanza Prefettizia, in violazione dell’ordine già intimatogli. E’ stato pertanto denunciato e portato all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria. Sono state inoltre identificate circa 300 persone, verificata la regolarità di circa 50 veicoli e contestate 10 violazioni ai sensi del C.d.S.. I controlli hanno riguardato anche gli esercizi commerciali e non sono state riscontrate irregolarità. Continueranno i controlli disposti dal Questore nei prossimi giorni non solo nell’area interessata dall’Ordinanza Prefettizia che, ricordiamo, avrà effetto per la durata di 2 mesi, ma anche nelle altre aree del capoluogo.

Redazione Digital