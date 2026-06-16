Frosinone, blitz al casermone trovati in possesso di droga

Personale della Polizia di Stato i poliziotti delle volanti hanno segnalato amministrativamente alla locale Prefettura due soggetti residenti nella confinante provincia di Latina.

I due sono stati fermati nelle adiacenze del c.d. “Casermone”, noto alle cronache per essere una piazza di spaccio. I due sono stati trovati in possesso di stupefacente a uso personale, tipo cocaina, per un peso di oltre grammi 1,50. Complessivamente, nel fine settimane appena trascorso, le Volanti hanno identificato 153 persone e verificato la regolarità di 112 veicoli nel corso di 6 posti di controllo istituiti nelle zone strategiche della città.

Redazione Digital