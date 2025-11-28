Frosinone, blitz al casermone fermato con la droga

Personale della Polizia di Stato ha proceduto al controllo di un 42enne in zona “Casermone” al quale è stato contestato il possesso di sostanza stupefacente. Nel particolare, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Frosinone, impegnata nell’ordinaria attività di controllo del territorio, verso le 20 nel transitare in zona “Casermone” procedeva al controllo di un 42enne, residente in provincia di Napoli, al quale è stata trovata della sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Per quanto evidenziato, il soggetto è stato segnalato alla Prefettura per la violazione della normativa sugli stupefacenti, la sostanza stupefacente è stata sequestrata ed al 42enne, conducente professionale di veicoli adibiti al trasporto di cose, è stata ritirata la patente di guida.

Redazione Digital