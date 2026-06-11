Frosinone, blitz al casermone fermati 3 noti malviventi

Personale della Polizia di Stato, nella serata di ieri a Frosinone, ha denunciato un cittadino italiano, residente nel comune di Arce di questa provincia. In particolare, verso le 23.45, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, transitando in Corso Francia notava sopraggiungere un’autovettura che, alla vista della pattuglia, tentava di cambiare direzione aumentando la marcia con il chiaro intento di eludere il controllo. Gli agenti seguivano l’autovettura e la fermavano in viale Europa, constatando la presenza di due uomini ed una donna, tutti aventi numerosi pregiudizi di Polizia. Dagli accertamenti gli operatori constatavano inoltre che uno di loro era destinatario del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Frosinone, emesso dal Questore della provincia di Frosinone lo scorso mese di febbraio e con valenza 1 anno. L’uomo è stato dunque denunciato in stato di libertà per l’inottemperanza al predetto provvedimento.

Redazione Digital