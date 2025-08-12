Frosinone, bici elettrica rubata trovata e restituita alla proprietaria

La Polizia di Stato della Questura di Frosinone nei giorni scorsi ha denunciato un uomo, residente nella parte bassa del capoluogo, per ricettazione. Nelle adiacenze della sua abitazione, gli agenti della squadra volante nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto una bici elettrica smontata e mancante di alcuni componenti. I poliziotti hanno riconosciuto dalle caratteristiche la bici elettrica come provento di furto denunciato da una donna nei giorni precedenti al rinvenimento. A casa dell’indagato, che annovera precedenti di Polizia anche specifici, a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti i componenti mancanti della bici. La bici e gli accessori rinvenuti, sono stati debitamente sequestrati e nella giornata odierna restituiti alla legittima proprietaria. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare è allo stato solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital