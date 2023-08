Frosinone bella e brutta non chiude, ecco il nuovo direttivo

“Al termine di una importante riunione del Direttivo dell’Associazione “Frosinone Bella e Brutta – ODV”, allargata anche a soci e volontari dell’associazione Rigenesi, svoltasi nei locali di Piazza Garibaldi in Frosinone, il nuovo Direttivo eletto ha deliberato di non chiudere l’associazione, come paventato alcuni mesi fa, ma di continuare la propria attività nel segno del rinnovamento e di una nuova progettualità – ha affermato Riccardo Spaziani, presidente dell’associazione – Il vecchio Direttivo, infatti, nelle persone del presidente David Toro, del vicepresidente Loredana Amato e del tesoriere Luciano Bracaglia, si è dimesso lasciando il posto ai nuovi eletti provenienti dall’Associazione amica Rigenesi, nelle persone di Riccardo Spaziani, nuovo presidente, Luciano Granieri vicepresidente e Fabiana Fattori, tesoriere. Luciano Bracaglia, quale fondatore dell’Associazione, è stato confermato ‘presidente onorario’. In questo modo i due soggetti vengono ad unire le forze e le proprie risorse, materiali ed umane, spostando di comune accordo la sede nel centro storico della città in Piazza Garibaldi, 11 e proponendosi come un attore nuovo e più forte impegnato nel rilancio della città capoluogo e del proprio centro, in un momento di grande difficoltà sociale e culturale della città. Il nuovo Direttivo è già al lavoro, con i membri dimissionari che permangono in associazione come soci, per realizzare e proporre iniziative finalizzate al rilancio culturale, ambientale e della mobilità sostenibile della città nel rispetto dello Statuto di Frosinone Bella e Brutta. Nella speranza di avere sempre maggiori sostenitori, i membri del nuovo Direttivo augurano buon lavoro a tutte e a tutti i volontari che vorranno offrire il proprio aiuto e contributo”.

Redazione Frosinone