Frosinone bella e brutta, incontro scuole Comune ecco il progetto Piedibus

Ieri mattina alle 11.30, presso la sede dell’Associazione di Volontariato Frosinone Bella e Brutta e Rigenesi in piazza Garibaldi a Frosinone, si è tenuto l’incontro con il quale è stato proposto ai 4 Istituti Comprensivi della città e all’Amministrazione Comunale di Frosinone il progetto Piedibus, da adottare nelle scuole primarie (ed eventualmente anche nelle secondarie di primo grado), ove possibile. Erano presenti all’incontro: la prof.ssa Antonella Trossi per l’I.C. Frosinone 1 (in rappresentanza della Dirigente Furlan); la prof.ssa Giulia Pica, 1^ collaboratrice della Dirigente Bufalini dell’I.C. Frosinone 2; la dirigente Mara Perna dell’ I.C. Frosinone 3 con la docente Alessia Maura; la docente Antonella D’Emilia, 1^ collaboratrice del Dirigente Guglielmi per l’I.C. Frosinone 4. Per l’Amministrazione comunale erano presenti: Valentina Sementilli, assessora alla pubblica istruzione ed il consigliere comunale Corrado Renzi. Per l’Associazione Frosinone Bella e Brutta erano presenti: il presidente Riccardo Spaziani, oltre ai soci Alessandra Spaziani, Fabiana Fattori, David Toro collegato in video chat da Campogalliano e Luciano Bracaglia, il quale ha presentato il progetto Piedibus, già sperimentato negli anni 2013 e 2014, coadiuvato da un video riassuntivo dell’epoca proiettato su grande schermo. Tutti i presenti hanno accolto favorevolmente e con grande entusiasmo la proposta dell’associazione, assumendo l’impegno di fare rete tra scuole, amministrazione comunale ed associazione, con la promessa di unire forze e competenze, oltre a coinvolgere i rappresentanti d’istituto, familiari e docenti in una sinergia che dovrà condurre ad un prossimo incontro tecnico, finalizzato alla stesura del progetto. I percorsi dovranno poi essere analizzati dagli assessorati comunali di competenza, per eventuali interventi di messa in sicurezza. Tanto entusiasmo manifestato da tutti i presenti, con lo scopo di ridurre il traffico ed abbattere l’inquinamento nella nostra città. Il prossimo incontro, previsto a breve, sarà organizzato dall’assessora all’istruzione Valentina Sementilli.

Redazione Frosinone