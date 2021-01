Frosinone, baristi e ristoratori sul piede di guerra non si placa la protesta.

”La protesta della scorsa settimana è stata solo l’inizio – ha affermato Fernando Incitti, imprenditore e dirigente Fratelli d’Italia – proseguiremo ad oltranza e in diverse modalità, valutando di settimana in settimana, fino a quando questo Governo non deciderà di far lavorare tutti in sicurezza oppure di sostenere concretamente gli imprenditori. Il Covid va sicuramente combattuto, ma non si può pensare di cercare di risolvere un problema creandone un altro – ha proseguito Incitti – vediamo assemblamenti ogni giorno e ovunque, basterebbe far lavorare tutti in sicurezza, con distanziamento, mascherine, sanificazione e tutte le misure necessarie. Stiamo andando verso un punto di non ritorno ma è bene che tutti sappiano che ci sono italiani che non accettano di rimanere a guardare in silenzio questo scempio”.

Redazione Digital