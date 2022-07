Frosinone, bagno di folla all’inaugurazione del Teatro tra le porte

Grande successo per la serata inaugurale del Teatro tra le porte, in piazzale Vittorio Veneto a Frosinone. Risate e tanto divertimento per il pubblico che ha gremito la piazza del centro storico cittadino, in compagnia di Tiziana Foschi e Antonio Pisu, che hanno portato in scena lo spettacolo dal titolo “Faccia un’altra faccia”. La serata è stata presentata da Mary Segneri, popolare volto Rai, che ha invitato sul palco il sindaco, Riccardo Mastrangeli, per un breve indirizzo di saluto, insieme agli assessori Simona Geralico e Danilo Magliocchetti. “Questa nuova edizione dell’iniziativa nata, dieci anni fa, con l’amministrazione Ottaviani e divenuta un punto di riferimento provinciale e regionale grazie alla passione e alla dedizione di Rossella Testa, Valentina Sementilli e Gianpiero Fabrizi, costituirà un momento di incontro e di condivisione per la nostra comunità e per tutti gli appassionati dello spettacolo dal vivo – ha affermato il sindaco Mastrangeli – Credo che sia fondamentale investire sulla cultura, intesa come un moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione della nostra terra: la cultura è, inoltre, un elemento di identità, di coesione e di confronto. Per questo motivo, un evento come quello di stasera, nell’ambito del corposo cartellone del Teatro tra le Porte, rappresenta un tassello prezioso di un quadro più ampio, nel quale convergono l’arte, la socialità, il divertimento, l’incontro con l’altro, la crescita e lo sviluppo stesso del territorio”. Prossimo appuntamento con il Teatro tra le Porte, giovedì 28 luglio, con “Io, lui e la fata turchina”, con Claudia Mariani. Lo spettacolo racconta il dramma che tutti conosciamo: il tradimento. Sarà analizzata anche una temibile patologia che colpisce gli uomini giunti alla soglia della mezza età, che vedono questo momento della loro vita come l’inizio della fine. Ma sarà davvero così? Oppure si tratterà di un nuovo inizio? Mille le domande che la protagonista si pone, e noi con lei: cosa fa funzionare una coppia? Perché alcuni restano insieme e altri no? A che punto sono i rapporti tra uomo e donna? Speriamo che Valeria, donna tradita, riesca a darci tutte le risposte. La rassegna, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli (mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico, coordinati rispettivamente da Simona Geralico e Danilo Magliocchetti) in collaborazione con l’Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, prevede un cartellone di alto profilo nazionale, con sei appuntamenti in piazzale Vittorio Veneto, fino all’ 11 agosto, con inizio alle ore 21.30, sempre con ingresso rigorosamente gratuito. Infoline: 0775 1893548.

