Frosinone, bagno di folla a sostegno della lotta contro il cancro ecco “Walk for the cure”

In migliaia hanno indossato la maglia “Walk for the cure” per partecipare alla passeggiata a sostegno di Komen Italia. L’evento si è svolto questa mattina a Frosinone e ha visto una larga adesione. Sport, salute e prevenzione sono state le parole chiave della giornata. Senza dimenticare l’importanza del supporto nella ricerca. Sono state coinvolte diverse realtà sportive locali con il supporto del comune di Frosinone. Sposando una buona causa, i fondi raccolti saranno, infatti, devoluti alla Susan Komen. Gli organizzatori ringraziano attività locali e sponsor per il sostegno al progetto. La contagiosa allegria delle donne in rosa ha allietato l’atmosfera resa ancora più gioiosa da musica, balli e divertimento. Frosinone si è tinta di rosa per sensibilizzare la prevenzione e la cura dei tumori femminili.

Redazione Frosinone