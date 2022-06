Frosinone, “Avviso di sfratto a Zingaretti abbiamo asfaltato il centrosinistra”

“Abbiamo asfaltato il centrosinistra – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – I cittadini hanno confermato il buongoverno del centrodestra a Frosinone. Un risultato straordinario. Stravinciamo con una persona seria scelta attraverso l’istituto delle Primarie. Un ringraziamento al sindaco uscente Nicola Ottaviani per aver trasformato il capoluogo in questi 10 anni di amministrazione. Questa vittoria è un avviso di sfratto, forte e chiaro alla Regione Lazio guidata da Zingaretti e dal Centrosinistra, parte politica che governa anche questa Provincia e tutti gli enti intermedi, e che, nonostante ciò, non è riuscita a vincere!

I cittadini hanno scelto una proposta seria fatta di risultati e progetti che mirano allo sviluppo della città. Congratulazioni e buon lavoro al neo sindaco Mastrangeli, e continuiamo uniti questa avventura come Centrodestra per centrare tra pochi mesi anche la presidenza della Regione Lazio”.

Redazione Digital