“Autorizzare subito l’installazione delle insegne pubblicitarie”. La richiesta di Angelo Pizzutelli, consigliere comunale e capogruppo PD Frosinone.

“Si acceleri per il rilascio delle autorizzazioni per le installazioni di insegne sul territorio comunale – ha affermato Angelo Pizzutelli – Lo scorso 19 gennaio la Giunta comunale ha approvato le tariffe del Canone Unico Patrimoniale. Come noto a seguito della Legge 160/2019, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della COSAP (canone occupazione suolo pubblico..), ICP (imposta comunale pubblicità) ed ogni altro canone previsto da norme di legge e regolamenti comunali. Tutto secondo prassi prevista ma ad oggi, a distanza di 1 mese, manca ancora il passaggio fondamentale in Consiglio Comunale per l’approvazione del suddetto regolamento che rappresenta lo strumento essenziale per i cittadini e gli uffici comunali preposti che si troveranno a doversi rapportare con una tassa ed un’entrata “nuova” nata con legge di Bilancio 2020. Rammento a me stesso ed agli addetti ai lavori, che l’impossibilità di concedere nuove autorizzazioni comunali come ad esempio quelle relative alle insegne ed evadere le istanze giacenti dei cittadini, è strettamente collegata con la conseguente impossibilità di riscossione da parte dell’ente della preziosa entrata in periodi comunque complicati per le casse comunali. Detto ciò, invito il governo cittadino a portare all’attenzione del prossimo Consiglio comunale la discussione per l’approvazione del nuovo Regolamento Tariffario”.

Redazione Digital