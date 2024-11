Frosinone, aumenta la sicurezza in tutta la città calano i reati

Su richiesta del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli si è tenuta, nella mattina di mercoledì, in Prefettura, la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel capoluogo. All’incontro, convocato e presieduto dal Prefetto Ernesto Liguori, hanno partecipato il Procuratore della Repubblica Vittorio Misiti, il questore Pietro Morelli, il comandante provinciale dei Carabinieri di Frosinone col. Gabriele Mattioli, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Stefano Boldrini ed il consigliere Sergio Crescenzi in rappresentanza dell’amministrazione provinciale. “Il potenziamento delle attività di controllo e di tutela della sicurezza, coordinate dal Prefetto Liguori, con l’efficace lavoro di investigazione effettuato dalla procura della Repubblica, dal Questore e da tutte le Forze dell’Ordine, ha portato a una diminuzione del 7,5% dei reati nella nostra Città negli ultimi mesi – ha affermato il sindaco Mastrangeli – Un dato, questo, che rassicura senz’altro la nostra comunità, che già nei mesi scorsi ha ricevuto, inoltre, una ulteriore ed importante testimonianza di vicinanza da parte dello Stato a seguito dei drammatici fatti avvenuti in via Aldo Moro, con la convocazione del comitato straordinario per l’ordine pubblico da parte dal Ministro dell’Interno on. Matteo Piantedosi. Ritengo doveroso ringraziare il prefetto Liguori, le forze dell’Ordine e la Procura della Repubblica per l’impegno e la dedizione costanti nello svolgimento delle attività condotte quotidianamente sul nostro territorio, volte alla tutela e alla sicurezza dei cittadini. La diminuzione dei reati riscontrata nel capoluogo, però, non deve abbassare e non abbasserà l’attenzione delle istituzioni su tutta la nostra Città, in particolare su quelle zone considerate “sensibili”, come ad esempio la piazza dello Scalo, via Aldo Moro e l’area di valle dell’ascensore inclinato, Selva Piana, viale Europa, il centro storico. Per quanto concerne le attività di competenza del Comune di Frosinone, l’amministrazione sta procedendo al potenziamento dell’apparato di videosorveglianza. Entro la prossima estate, saranno ben 750 le postazioni di ripresa tutte attive. Il Comune provvederà, inoltre, a incrementare il sistema di illuminazione nella zona dello Scalo, oltre a intensificare i controlli, tramite la Polizia Locale, riguardanti la somministrazione di alcolici fuori dall’orario consentito e a soggetti non autorizzati”.

Redazione Frosinone