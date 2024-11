Frosinone, aumenta la qualità della vita Milano prima città d’Italia ecco la classifica

Ogni anno, dal 1990 ad oggi, viene pubblicata la classifica sulla Qualità della vita nelle oltre cento province italiane, messa a punto tenendo in considerazione diversi fattori, tra cui salute, sicurezza, reddito, cultura o istruzione. Secondo la classifica di quest’anno, la provincia italiana in cui si vive meglio è Milano, seguita da quelle di Monza-Brianza e Brescia. Roma è al 24esimo posto su 107: ha guadagnato nove posizioni rispetto allo scorso anno, ma rimane lontana dalle città metropolitane del Centro e Nord Italia, come Firenze (8ª) e Bologna (4ª) – entrambe nella top 10, anche se perdono qualche posizione rispetto al 2023.

Frosinone al 72esimo posto, guadagna 3 posizioni rispetto all’anno scorso. Viterbo al 76esimo, Latina al 78esimo posto, Rieti all’81esimo posto. Chiudono la classifica Agrigento, Reggio Calabria e Caltanissetta.

La classifica di ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: “Affari e lavoro”, “Ambiente”, “Istruzione”, “Popolazione”, “Reati e sicurezza”, “Reddito e ricchezza”, “Salute”, “Sicurezza sociale” e “Turismo e cultura”. Alla provincia con il posizionamento migliore vengono assegnati mille punti, mentre zero a quella peggiore. Le 107 province, a seconda del loro punteggio, vengono poi divise in quattro gruppi: “Buona”, “Accettabile”, “Discreta”, “Insufficiente”.

Redazione Digital