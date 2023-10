Frosinone, attività sportive per i ragazzi contributi alle famiglie

L’amministrazione Mastrangeli, mediante l’assessorato alle politiche giovanili di Alessandra Sardellitti e il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone, comunica che fino al 27 ottobre sarà possibile partecipare al bando per l’erogazione di contributi a favore di minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni, residenti nella regione Lazio. L’avviso pubblico, indetto dagli Isma, intende promuovere la partecipazione ad attività sportivo-dilettantistiche e/o di espressione corporea. Il contributo sarà erogato a copertura delle spese da sostenere per la partecipazione ai corsi sportivi nella stagione 2023/2024, prevedendo un contributo massimo di Euro 400 a ragazzo/a e non superiore a Euro 800 a nucleo familiare. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 24 del 27 ottobre 2023. “Lo sport è una componente fondamentale delle politiche giovanili – ha affermato l’assessore Sardellitti – Specie dopo il difficile periodo pandemico, è necessario mettere in atto ogni iniziativa che faciliti e incentivi l’attività sportiva di ragazze e ragazzi, promuovendo l’inclusione sociale e la socializzazione”. “Lo sport è motore di coesione, salute e benessere: promuovere la cultura del movimento è, dunque, una priorità. In particolare, i soggetti destinatari del contributo in oggetto – ha aggiunto il consigliere Pallone – di età compresa tra i 5 e i 18 anni, residenti a Frosinone, dovranno inoltre essere iscritti o prescritti nella stagione 2023/2024 a corsi o attività sportive a pagamento presso società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive e di danza associate e federazioni sportive nazionali di cui all’articolo 90 della legge 289/2002. In caso di beneficiari fratelli sarà possibile per il genitore o tutore presentare la richiesta per ciascuno di loro. Tra i criteri di assegnazione, l’Isee compreso tra 0 e 15.000 euro e l’ordine cronologico di presentazione della domanda”. Per informazioni: https://ismaroma.it/bando-contributi-sport-giovani-2023/ e info-bandi@ismaroma.it