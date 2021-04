Frosinone, attacco di Angelo Pizzutelli su trasporto pubblico e costi ex sede Banca d’Italia.

“Premessa la oramai frequente assenza ingiustificata al dibattito per la stragrande maggioranza degli assessori e dirigenti comunali – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Ho posto l’attenzione su alcune tematiche di pubblico interesse quali: 1. Spese di manutenzione a carico delle casse comunali per la nuova sede comunale (Banca Italia) a rischio di corposa lievitazione. Dalle 100mila euro in previste a quanto? 2. Caso positività al COVID 19 di alcuni mezzi pubblici del TPL di Frosinone. Non si è controllato per tempo. 3. Quartieri periferici spesso al buio. Non è competenza comunale bensì della società che gestisce la pubblica illuminazione che va però richiamata. 4. Progetto Green Urban Forestry e completamento ciclostazioni per Bike Sharing cofinanziati dalla Regione Lazio. Stato dei lavori”.

