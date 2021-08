“Nasce di fatto come unico grande polmone verde della città ma attualmente con accesso al pubblico inibito già dalle ore 22 di queste calde serate estive – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Con zero iniziative e nessun intrattenimento, la gente continua a chiedersi il perché di questa ostinata emarginazione imposta da diversi anni dalla attuale giunta comunale. Sarebbe invece una location fresca ed ideale per respirare e sicuramente alternativa al parco Matusa. Semplicemente assurdo tenerla chiusa ed è per questo che raccolgo l’invito pervenutomi da diversi concittadini, a tal proposito per coloro che fossero interessati a sottoscrivere la petizione da protocollare in Comune potranno contattarmi in privato su Messenger”.

Redazione Frosinone