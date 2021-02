L’amministrazione comunale, mediante l’assessorato alla mobilità coordinato da Massimiliano Tagliaferri, di concerto con Cialone tour spa, comunica che è stato attivato un servizio navetta a sostituzione delle corse previste dall’ascensore inclinato, attualmente fermo per motivi tecnici. Il servizio navetta sarà in funzione dalla giornata di martedì 2 febbraio e, senza effettuare fermate intermedie, verrà svolto mediante mezzi euro 6 dotati di pedana per disabili.

Il cartello indicatore a led riporterà la dicitura “servizio navetta sostitutivo ascensore inclinato”. Il bus coprirà l’intera fascia oraria in vigore per la blindovia, con la prima corsa dalla stazione di valle (via Aldo Moro), nei giorni feriali, alle ore 7.35; ultima alle ore 18.55. Nei giorni festivi, la prima è alle 9.35 e l’ultima alle 18.55. La prima corsa dalla stazione di monte (piazzale Vittorio Veneto), nei giorni feriali, è alle 7.55; l’ultima alle ore 19.15. Nei giorni festivi, la prima è alle 9.55 e l’ultima alle 19.15.

Il costo del biglietto per la singola corsa sarà pari ad € 0,50, come quello, cioè, praticato per l’impianto (e non, quindi, di un euro, come nel caso del Trasporto Pubblico Locale su gomma). L’abbonamento singolo per l’ascensore inclinato o quello integrato con il TPL sarà valido per tutto il periodo di fermo tecnico. L’amministrazione comunale, tramite l’ufficio mobilità, ha proceduto a effettuare l’ordinativo per la componente tecnica sostitutiva rispetto a quella che ha determinato il blocco durante il fine settimana, riservandosi di verificare successivamente l’attribuzione dei costi ai soggetti eventualmente competenti.

Redazione Frosinone