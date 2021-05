Frosinone, arriva Striscia la notizia ecco l’allarme dei residenti.

Mattonelle volanti in corso Francia. Domani mattina Striscia la notizia a Frosinone. Jimmy Ghione proverà ad approfondire la pericolosa vicenda che mette a rischio l’incolumità pubblica. Già da diverso tempo da alcuni palazzi siti in corso Francia volano mattonelle causando non pochi problemi alla gente del posto. Il servizio andrà in onda su Canale 5.

Redazione Digital