Frosinone, arriva il sindaco di Roma Gualtieri a sostegno di Marzi

Il prossimo 22 giugno alle 19.30 in Piazza Cervini, nei pressi di via Aldo Moro, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il candidato sindaco di Frosinone, Domenico Marzi, incontreranno i cittadini. Il neo eletto sindaco della Capitale sarà nel capoluogo per esprimere sostegno forte e chiaro al candidato di centrosinistra, Domenico Marzi. Si parlerà delle sinergie e delle straordinarie opportunità di filiera istituzionale tra Roma e Frosinone in vista del Giubileo 2025.

Redazione Digital