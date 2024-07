Frosinone, arriva Dario Franceschini manifestazione del PD con De Angelis

Un’iniziativa per discutere del Paese e del nostro territorio. È in programma domani, mercoledì 3 luglio, “La forza del noi”, l’appuntamento che vedrà insieme Francesco De Angelis, presidente regionale del Partito Democratico e Dario Franceschini, già ministro per i Beni e le Attività Culturali e attualmente senatore e presidente e presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Un appuntamento particolarmente atteso e che è in programma alle ore 18 a Villa Ecetra, sulla SS 156 in territorio di Patrica. Saranno presenti tra gli altri e porteranno il loro saluto il sindaco di Cassino, Enzo Salera, appena riconfermato a larga maggioranza primo cittadino della città martire, il segretario regionale del Partito Democratico, Daniele Leodori ed il neo eurodeputato Dario Nardella. “Un’occasione che non possiamo perdere per discutere del futuro dell’Italia, del nostro territorio e dell’organizzazione del Partito Democratico. – ha commentato Francesco De Angelis – Puntare sulla “forza del noi” è fondamentale per fare del Pd una grande comunità, l’unica in grado di costruire una vera e concreta alternativa a queste destre e che sia capace di proporre e portare avanti una seria proposta di governo. Ho già avuto modo di sottolineare più volte la forza del nostro partito che non è più la sintesi di un vecchio schema che vede insieme Ds e Margherita, dal momento che queste sono due forze politiche che non esistono più, nonostante rappresentino la nostra storia. È invece un nuovo partito in cui è necessario far vivere tutte le nostre storie, le nostre idee ed i nostri valori, perché unire le differenti culture e sensibilità rappresenta uno straordinario segno di forza. Riflettiamo solo sul fatto che i giovani che oggi hanno vent’anni hanno conosciuto e sono cresciuti sotto il simbolo del Partito Democratico. Dunque non sono degli ex, ma sono il frutto di un processo che ha unito sotto lo stesso segno la cultura socialista democratica e quella cattolica e rappresentano oggi il presente ed il futuro del Partito Democratico. La nostra forza, la forza del noi. Il mio invito è naturalmente esteso a tutti, nell’interesse del nostro territorio e del nostro Paese”. Un’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare. Appuntamento per domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 18 a Villa Ecetra (SS 156 in territorio di Patrica).

Redazione Digital