Frosinone, arriva Babbo Natale e degustazione panettone ecco tutto il programma

Proseguono gli appuntamenti del ricco programma, fortemente voluto dal sindaco Riccardo Mastrangeli, per celebrare le festività natalizie nell’ambito di “Frosinone Città in festa”. “Il calendario stilato dall’amministrazione comunale, con il contributo di tutti gli assessorati, dei commercianti e delle associazioni oltre che dell’Unità pastorale del centro storico, prevede oltre un mese di eventi e iniziative per coinvolgere l’intera comunità e in particolare i più piccoli in momenti di aggregazione, divertimento e condivisione, con l’augurio che queste festività portino tanta serenità e gioia di stare insieme”, ha affermato il sindaco Mastrangeli. Mercoledì 13 dicembre alle 18, Cattedrale Santa Maria, concerto Gospel e canti natalizi a cura del gruppo musicale Gospel Singer con il tradizionale suono della zampogna e della ciaramella. Ore 19, piazza Santa Maria, accensione del tradizionale falò (fauone) di Santa Lucia; ore 20, degustazione ciambelle, salsiccia e vino rosso. Venerdì 15 alla Villa comunale, ore 21, concerto Frusnarock a cura di Federico Palladini. Sabato 16 alla Villa ore 16, teatro dei burattini per bambini; animazione e spettacolo natalizio a cura della scuola di danza “La fabbrica del movimento” di Giulia Perrera. Campo “Zauli” dalle ore 8.30 alle ore 13 “Passeggiata di Babbo Natale” a cura della Aics. Chiesa Sacra Famiglia, ore 18.45: Aspettando Natale – Concerto del Coro CAI di Frosinone. Domenica 17 dicembre, in largo Turriziani/corso della Repubblica , dalle 11 alle 19, Frosinone Alta Street market, mercatino artigianale e vintage, con dj set, musica e performance, intrattenimento per bambini e area food. “Arriva Babbo Natale”. Ore 15, “Panettone InCentro”, preparazione e degustazione dolce tipico per eccellenza delle festività natalizie, un panettone gigante, a cura della Confartigianato Imprese Frosinone, Asso Eventi Form Lazio. Ore 16 “Arriva Babbo Natale”. In largo Amendola alle 11 “Cioccolando a Frosinone”, creazione di attività dimostrative ed emozionali con prodotti a base di cioccolato, con la partecipazione della Scuola di Formazione della Confartigianato Imprese Frosinone, Asso Eventi Form Lazio e della Scuola Alberghiera di Ceccano. Spettacolo di animazione elfo di Natale. In piazzale Vittorio Veneto alle 17, spettacolo di fuoco. Villa comunale, dalle 9 alle 12 Run like a dancer, passeggiata benessere con coreografie Federica Masoero Ballasnella; ore 16.30, Mago grandi illusioni; ore 17.30 Canti di Natale direzione artistica Katia Sacchetti. Piazza Cervini: ore 10,30 Animazione Bimbi “Scarabocchio”; ore 17.30 Via Aldo Moro, animazione, giochi di luce e musica – “Farfalle luminose e trampolieri”. Parco Matusa: dalle 15 Concerto del Coro “I Piccoli Pastorelli” Il Canto di Dio; “New Talent” Esibizione canora allievi del maestro Fabio Fax; “Kris dance”, esibizione scuola di ballo.

Redazione Frosinone