Questa mattina i Carabinieri di Frosinone, nell’ambito di più ampia attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di peculato, un cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace del Tribunale di Frosinone, sorpreso mentre apponeva una marca da bollo, ritagliata da altra pratica archiviata nel 2017, su una richiesta depositata in data odierna. Il soggetto è attualmente in ufficio del Proc. Coletta per rendere interrogatorio.

Redazione Frosinone