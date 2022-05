Frosinone, Armando Conte a sostegno di Mastrangeli “Riqualificazione Polivalente e Nestor”

“La competizione elettorale sta portando in auge i programmi elettorali dei candidati alla carica di primo cittadino e quello che emerge dal Programma di Riccardo Mastrangeli, coalizione composta anche dalla lista di Fratelli d’Italia e nella quale sono candidato, è un’opera diretta alla valorizzazione culturale e aggregativa per la città di Frosinone – ha affermato Armando Conte – Essendo, io, il candidato più giovane della mia lista, ho preso profondamente a cuore il progetto volto alla rivalorizzazione della struttura del Polivalente, dove vedrà luce, prossimamente, una nuova biblioteca comunale ed è qui che lo sguardo è rivolto al futuro, poiché sarà anche digitalizzata. Un’opera che porta Frosinone, in ambito culturale, allo stesso livello di altre realtà italiane più grandi. È fuori dubbio che sarà un luogo frequentato da giovani, da universitari, da appassionati di lettura”.

“Frosinone vedrà un eccellente luogo di confronto e di formazione, con la possibilità di socializzare in un luogo di cultura ed è solo grazie ad opere come queste che sarà possibile incentivare i giovani ad essere culturalmente assetati – ha aggiunto Conte – Infine un’altra importante opera, quella della ristrutturazione finale del Nestor completerà il progetto. 1200 persone potranno assistere a spettacoli teatrali, sedere nella terza più grande platea del Lazio, così da poter assistere anche a spettacoli in anteprima nazionale. Un Capoluogo deve essere il motore pulsante di tutta la provincia ed ispirazione per gli altri comuni limitrofi e Frosinone è pronta a rivestire questo ruolo”.

Redazione Digital